Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Военнослужащие, заключившие в Москве контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ, получат единовременную дополнительную выплату. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Выплату в размере 1,9 миллиона рублей смогут получить военнослужащие, отобранные городским пунктом отбора на военную службу по контракту начиная с 23 июля 2024 года. В то же время установленные ранее городом меры поддержки участников СВО и членов их семей, среди которых ежемесячная выплата из столичного бюджета военнослужащим из Москвы в 50 тысяч рублей, сохранятся.

С учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки общая сумма выплат контрактнику превысит 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Суммы выплат контрактникам

Военнослужащим, призванным столичным военным комиссариатом в рамках частичной мобилизации, а также отобранным пунктом отбора на военную службу по контракту, предоставляются:

единовременная выплата столичного правительства в размере 1,9 миллиона рублей;

денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО от 210 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет;

ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей;

единовременные денежные выплаты раненым от 500 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от степени тяжести ранения и установления группы инвалидности;

в случае гибели военнослужащего размер выплаты членам семьи составляет 3 миллиона рублей;

специализированная медицинская помощь после увольнения с военной службы.

Поддержка семей участников СВО

На поддержку также могут рассчитывать семьи контрактников. Их детям полагаются:

ежемесячное пособие на детей в размере 100% прожиточного минимума ребенка и единовременное пособие молодым родителям – в упрощенном порядке: без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, без оценки сумм, находящихся на банковских счетах, без учета доходов семьи;

внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 года;

внеочередной перевод в другой детсад или школу рядом с местом проживания семьи;

освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детсадов;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) школьникам с 1-го по 11-й класс;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей;

первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников 1–6-х классов, а также освобождение от оплаты продленки;

освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, которые подведомственны органам исполнительной власти Москвы и органам местного самоуправления.

Пожилым родственникам, инвалидам и детям-инвалидам положены:

предоставление нуждающимся семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам первой и второй группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Для супруг и детей трудоспособного возраста полагаются:

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

содействие в поиске работы.

Все члены семьи могут рассчитывать на:

оказание психологической помощи;

содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер соцподдержки, на получение которых имеет право семья;

консультирование по юридическим вопросам;

предоставление субсидий на оплату ЖКУ в упрощенном порядке – без учета доходов и без необходимости предоставления документов, освобождение от пеней за несвоевременную оплату ЖКУ.

Помимо этого, членам семей мобилизованных была выплачена единовременная материальная помощь в размере 50 тысяч рублей.

Как и где записаться

В апреле прошлого года на улице Яблочкова, доме 5, строении 1, открыли единый пункт отбора на военную службу по контракту. С понедельника по пятницу граждан принимают с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00. Запись в пункт отбора также открыта онлайн на портале mos.ru. На сайте также обозначен перечень документов, которые необходимы для заключения контракта.

Помимо этого, горожане могут получить консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей по телефонам горячей линии 117 (для Москвы), 8 (495) 539-24-81 (для регионов России). Можно задать вопросы чат-боту в мессенджере Telegram (@MskContract_bot).

Владимир Путин ранее заявлял о необходимости продолжать работать над оказанием поддержки семьям участников СВО.

В конце июня президент подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Порядок осуществления выплат глава государства поручил определить в двухмесячный срок. Документ вступил в силу 1 июля.

