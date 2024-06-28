Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Выплата будет осуществляться в том числе в случае, если военнослужащие были выведены из состава воинских частей для восстановления боевой способности либо направлены для обучения по военно-учетным специальностям, но не более чем на три месяца. Также компенсацию получат те, кто непрерывно находится на лечении в стационарных условиях, в отпуске по болезни или признан временно не годным к военной службе не более одного месяца или находится в основном отпуске не более 30 суток.

Порядок осуществления выплат президент поручил определить в двухмесячный срок. Указ вступит в силу с 1 июля.

В марте Совет Федерации одобрил закон о механизме освобождения от наказания контрактников СВО. Он касается тех, кого призвали на службу по мобилизации, или тех, с кем ВС РФ заключили контракт в период мобилизации, военного положения или в военное время. Однако закон не будет распространяться на подозреваемых, обвиняемых и отбывающих наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, отдельные преступления против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности государства.

Кроме того, бойцов спецоперации хотят освободить от выплат процентов по кредиту. Инициативу внесла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Также омбудсмен предложила снять с членов семей участников СВО обязательство уплачивать налог на имущество и упростить процедуру получения страховых выплат бойцам.