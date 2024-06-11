Омбудсмен в РФ Москалькова: бойцов СВО следует освободить от выплат процентов по кредиту

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Кабмину следует рассмотреть вопрос об освобождении военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, от выплат процентов по кредиту. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

Кроме того, в докладе омбудсмена предлагается снять с членов семей участников СВО обязательство уплачивать налог на имущество.

Также Москалькова призвала упростить процедуру получения страховых выплат бойцам. В свою очередь, их совершеннолетних детей омбудсмен просит внести в список получателей единовременной выплаты.

Ранее Владимир Путин подписал закон, которым супругам погибших участников СВО разрешается получать сразу два пенсионных пособия по потере кормильца.

Действие документа распространяется на женщин, которые не вступили в брак повторно и ухаживают за детьми младше 23 лет с правом на льготу. Речь идет о супругах погибших военных, которые проходили службу по призыву, а также участвовали в добровольческих формированиях.

