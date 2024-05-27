Депутат МГД заявила, что детям участников СВО важна психологическая поддержка

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Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова встретилась с членами семей участников специальной военной операции (СВО), чьи дети учатся в школах Дмитровского района столицы, в преддверии Международного дня защиты детей.

Депутат поздравила всех с наступающим праздником, отметив, что сейчас в России объявлен Год семьи.

"Живем мы и работаем для того, чтобы наши дети были живы, здоровы, чтобы они развивались, были образованными, воспитанными", – сказала Перфилова, передает Агентство "Москва".

В ходе встречи депутат напомнила о поддержке на городском и федеральном уровнях семьям участников СВО, а также обсудила с родителями допмеры, например психологическую помощь детям.

"Это бесплатные завтраки, обеды для старшеклассников, однозначно любые кружки, секции бюджетные и внебюджетные. Если в школе есть платные кружки и ваш ребенок вместе с вами их выбирает, то школа предоставляет для ребенка это бесплатно", – отметила Перфилова.

Кроме того, добавила депутат, если у ребенка папа или брат на СВО, то продленка в школе для такой семьи будет бесплатной. Также в рамках ежегодной акции совета депутатов муниципального округа Дмитровский семьям участников СВО, чьи дети учатся в школах района, были вручены сертификаты на покупку канцтоваров, заключила Перфилова.

Ранее сообщалось, что правительство освободило семьи мобилизованных от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за отсутствующих родственников. Теперь им не нужно будет оплачивать услуги за водоснабжение и газоснабжение за отсутствующих членов семьи, если в квартире нет индивидуальных приборов учета.