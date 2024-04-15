Кабмин освободил семьи мобилизованных от оплаты ЖКУ за отсутствующих людей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство освободило семьи мобилизованных от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за отсутствующих родственников. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Теперь им не нужно будет оплачивать услуги за водоснабжение и газоснабжение за отсутствующих членов семьи, если в квартире нет индивидуальных приборов учета. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Ранее при неисправности или отсутствии приборов оплата ЖКУ происходила по нормативам, исходя из количества проживающих в квартире, включая мобилизованных граждан.

"Для того чтобы получить такую льготу, родственникам мобилизованного необходимо представить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации", – добавили в правительстве.

Ранее российский премьер уже подписал документ, по которому единовременные выплаты добровольцам не будут учитываться при оценке нуждаемости их родных для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Также кабмин решил распространить льготы и меры поддержки, предусмотренные добровольцам в составе Минобороны РФ, на членов добровольческих отрядов из Росгвардии.