Путин подписал закон о получении семьями погибших участников СВО двух пенсий

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Владимир Путин подписал закон, которым супругам погибших участников СВО разрешается получать сразу два пенсионных пособия по потере кормильца. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Действие документа распространяется на женщин, которые не вступили в брак повторно и ухаживают за детьми младше 23 лет с правом на льготу. Речь идет о супругах погибших военных, которые проходили службу по призыву, а также участвовали в добровольческих формированиях.

Право детей получать пенсию по потере кормильца при этом также сохранится. Таким образом, семья будет получать сразу два пособия.

Ранее Путин подписал закон о запрете увольнять вдов погибших участников СВО в течение года. Исключениями при увольнении будут считаться повторный брак или неоднократные грубые нарушения трудовой дисциплины. Авторами инициативы выступили депутат от партии "Единая Россия" Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов.

