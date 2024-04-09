Кабмин поддержал запрет взыскивать выплаты за участие в СВО при банкротстве

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Правительство России поддержало законопроект, предлагающий запретить взыскивать выплаты за участие в спецоперации на Украине в рамках процедуры банкротства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Авторами законопроекта являются первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин и первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

Документ предлагает наделить правительство полномочиями по установлению перечня выплат, не подлежащих включению в конкурсную массу при банкротстве.

При этом, как отметили в кабмине, в случае принятия законодательно установленного исполнительского иммунитета этот вопрос должен решаться финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном порядке.

Помимо этого, добавили в правительстве, чтобы исключить риски обращения взыскания на выплаты, связанные с участием в СВО, нужно обеспечить соблюдение требований по указанию в расчетных документах кода вида дохода в порядке, определенном положением ЦБ РФ "О правилах осуществления перевода денежных средств".

Согласно пояснительной записке законопроекта, на сегодняшний день участники спецоперации, проходящие процедуру банкротства, не имеют возможности воспользоваться выплатами за выполнение боевых задач в ходе СВО. Проект же запрещает финансовым управляющим закрывать счета граждан, распоряжаться их средствами и блокировать операции по картам, если речь идет о выплатах за участие в спецоперации.

По мнению авторов документа, в рамках исполнительного производства уже установлен механизм защиты выплат, получаемых участниками СВО. Так, в перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, входят выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, органов внутренних дел РФ в связи с участием в боевых действиях, заданиях, операциях и выполнении задач за пределами территории РФ.

Одновременно с этим запрет на взыскания выплат за участие в спецоперации не будет распространяться на обязательства по алиментам и по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.

Ранее уже сообщалось, что вступившие в добровольческие формирования в рамках войск Росгвардии станут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны РФ.

В пресс-службе кабмина напомнили, что речь идет о ежемесячной денежной компенсации, включении периода пребывания в составе добровольных отрядов в страховой стаж и в стаж работы, право на досрочную пенсию, снабжении вещами и другими мерами.