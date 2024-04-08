Кабмин приравнял льготы добровольцам Росгвардии на уровень добровольцев МО РФ

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Вступившие в добровольческие формирования в рамках войск Росгвардии станут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.



"Постановление об этом подписано", – добавили там.

В пресс-службе напомнили, что речь идет о ежемесячной денежной компенсации, включении периода пребывания в составе добровольных отрядов в страховой стаж и в стаж работы, право на досрочную пенсию, снабжении вещами и другими мерами. Кроме того, для семей погибших добровольцев будут предусмотрены компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных платежей.

Ранее Владимир Путин распорядился исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Поправки в закон необходимо внести до 15 апреля, уточнялось на сайте Кремля.

До этого правительство страны продлило на текущий год ежемесячную денежную выплату ветеранам боевых действий, принимающих участие в СВО. Суммы должны поступать в беззаявительном режиме.