Путин поручил исключить начисление процентов по кредитам для участников СВО

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Владимир Путин распорядился внести поправки в закон для исключения начисления процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации на Украине. Поручение необходимо исполнить до 15 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Распоряжение предоставлено правительству РФ. Уточняется, что изменения могут внести в Федеральный закон "Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей".

Ответственным за выполнение поручения назначен Михаил Мишустин.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступила инициатива о введении двойной пенсии для детей-инвалидов погибших участников спецоперации РФ на Украине. На нее уже есть положительное заключение правительства.

До этого в кабмине решили освободить наследников участников спецоперации от уплаты пошлины за недвижимость – по 2 тысячи рублей за каждую сделку. Льгота также предусмотрена для сотрудников Росгвардии и МВД, которые скончались от полученного на службе заболевания или ранения.



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