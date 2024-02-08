В женском движении "ЕР" рассказали о продвижении инициатив в поддержку участников СВО

Фото: пресс-служба МГРО "ЕР"

Поддержка участников специальной военной операции, членов их семей и жителей новых регионов РФ является одной из основных направлений партийного проекта "Женское движение Единой России". Об этом сообщили в пресс-службе МГРО "Единой России" со ссылкой на зампреда СФ, председателя общественного совета проекта в Москве Инну Святенко.

Она напомнила, что в центральном исполкоме партии прошел второй форум движения, которое уже объединило свыше 140 тысяч активисток по всей стране.

"За время работы "Женского движения" активистки проекта в регионах предложили 150 социальных инициатив", – заявила Святенко.

В частности, политик выделила "Женскую политшколу" как одно из важных направлений партпроекта. По ее словам, его апробировали еще во время предвыборной кампании 2023 года.

"Делать первые шаги в политике непросто и страшно, а начинать с поддержкой всегда проще и эффективнее", – подчеркнула она.

В рамках направления участницы голосования внутри партии и самих выборов, которые при этом ранее не имели политического опыта, сопровождались опытными наставницами. В итоге в рамках политической школы было проведено более 1 000 мероприятий, а депутатами разного уровня стали более 200 кандидаток.

По словам Святенко, непосредственно законодательная деятельность на площадке движения выделена в отдельный блок. Поэтому "Женское движение" решило запустить еще одно направление, "Голос женщины", в рамках которого и будет налажена работа по проработке законотворческой работы.

"Рабочая группа по вопросам СВО постоянно работает над тем, чтобы законодательно защитить права участников СВО (добровольцев и мобилизованных) и членов их семей. Так, буквально на днях правительство РФ поддержало инициативу рабочей группы об исключении единовременных выплат добровольцам при назначении единого пособия на детей – теперь они не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости. Кабмин распространил норму на единовременные выплаты добровольцам в связи с причиненным ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях. Эта инициатива нашей рабочей группы была озвучена во время встречи с президентом России в прошлом году", – отметила сенатор.

Также в СФ одобрили закон, по которому за госслужащим на время военной службы закрепляется его рабочее место. Благодаря этой инициативе, разработанной рабочей группой, трудовые отношения возобновятся после службы в Росгвардии или Вооруженных силах РФ.

"Законотворческая работа идет постоянно, мы реагируем на запросы участников спецоперации и членов их семей, обмениваемся успешными практиками с регионами. Все это помогает выстраивать грамотную систему соцподдержки не только в Москве, но и по всей стране", – заключила Святенко.

Ранее стало известно, что Владимир Путин распорядился распространить дальневосточную ипотеку на участвующих в СВО военных без ограничений по возрасту. Заняться президентским поручением предстоит российскому правительству.



До этого в кабмине РФ решили освободить наследников участников спецоперации от уплаты пошлины за недвижимость – по 2 тысячи рублей за каждую сделку. Льгота будет предоставляться родным военных Минобороны, сотрудников Росгвардии и МВД, которые скончались от полученного на службе заболевания или ранения.



В РФ предложили госслужащим отдавать часть своей зарплаты на помощь участникам СВО