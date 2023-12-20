Наследники участников СВО будут освобождены от пошлины за недвижимость

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Наследники участников спецоперации могут быть освобождены от уплаты пошлины за недвижимость (2 тысячи рублей за каждую сделку). Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ правительства РФ.

По информации издания, изменения в Налоговый кодекс предложили депутаты "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России – За правду". По документу, данная льгота будет предоставляться родным военных Минобороны, сотрудников Росгвардии и МВД, которые скончались от полученного на службе заболевания или ранения.

Уточняется, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. При этом автор предложения и представитель партии "Единая Россия" Наталья Костенко утверждает, что уже на весенней сессии документ могут принять. По ее словам, Минфин РФ сразу одобрил предложенные изменения в Налоговый кодекс.

В свою очередь, депутат от партии "Справедливая Россия – За правду" Яна Лантрарова подчеркнула, что данная льгота поможет малообеспеченным семьям, которые не могут выделить средства для оформления наследства.

В комитете по экономической политике Госдумы также сообщили, что готовы поддержать предложение по освобождению родственников военных СВО от уплаты пошлины за недвижимость. По их словам, данная инициатива не будет убыточной для бюджета страны.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев сообщил, что законодатели совместно с Минобороны РФ проработают вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам спецоперации. По его словам, подводя итоги года, Владимир Путин четко заявил, что все участники СВО должны быть в равных условиях и получать поддержку в равной мере.



Путин предложил выделять участникам СВО субсидии на оборудование для газификации