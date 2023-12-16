Законодатели совместно с МО проработают вопрос равных мер поддержки для участников СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Законодатели совместно с Минобороны РФ проработают вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам спецоперации, сообщил РИА Новости первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

По его словам, подводя итоги года, Владимир Путин четко заявил, что все участники СВО должны быть в равных условиях и получать поддержку в равной мере.

"Разумеется, мы, парламентарии обеих палат Федерального Собрания, совместно с министерством обороны России поработаем этот вопрос", – сказал Бондарев.

Он подчеркнул, что все участники СВО, отстаивающие на передовой интересы национальной безопасности России, равны и ценны, и все заслуживают почестей и благодарности, которая должна конвертироваться в конкретные действия.

Бондарев считает, что в вопросах соцобеспечения, материальной и прочей ресурсной поддержки не должно быть градации в зависимости от того, кем является боец на передовой: профессиональным военнослужащим, мобилизованным или добровольцем.

По его мнению, со всеми участниками СВО должен заключаться контракт, а денежное пособие должно быть равным у всех бойцов одного воинского подразделения с одинаковыми воинскими званиями и функциями.

Кроме того, вне зависимости от званий и чинов всем бойцам должны предоставляться высококвалифицированная медицинская помощь, соцпакет льгот и привилегий, полноценный отпуск после определенного временного периода службы, а их семьям должна оказываться достойная поддержка.

Помимо этого, добровольцы тоже должны получать денежные выплаты, аналогичные военнослужащим ВС России и мобилизованным, статус ветеранов боевых действий и дальнейшие льготы, предусмотренные для вышеназванных категорий. В заключение Бондарев подчеркнул, что все это должно быть закреплено на законодательном уровне.

Владимир Путин в ходе совмещенной пресс-конференции и прямой линии заявил, что все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, и рискует своей жизнью и здоровьем, должны быть поставлены в одинаковые условия в вопросах мер поддержки.

Российский лидер добавил, что будут приняты соответствующие поправки в закон. Он сообщил, что уже обсуждал с министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы поддержки участников СВО.

Путин начал совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию