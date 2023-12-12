Захарова заявила, что только Путин мог гарантировать благополучие Украины

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Путин был единственным человеком, который мог гарантировать благополучие Украины. Об этом сообщает телеканал "360".

"Если разобраться, то человеком, который действительно, по-настоящему гарантировал целостность Украины, ее будущее, ее развитие, добрососедские отношения и благополучие, и искренне этого хотел, был президент нашей страны", – сказала дипломат.

По ее словам, российский лидер в течение семи лет делал все для реализации Минских соглашений, однако получал только "огрызания и оскорбления" от украинской власти.

Трагедия Украины, уверена Захарова, заключается в том, что за 30 лет никто из стоящих у ее власти не был готов посвятить свою судьбу стране и народу. Все решали собственные проблемы.

В заключение дипломат заявила, что ей неинтересно, кто будет следующим президентом Украины.

Ранее Путин заявил, что Украина не производит ничего своего и у нее нет будущего. По его словам, у страны иссякают ресурсы, которые она не может восполнить самостоятельно. Однако у России, заявил он, будущее есть.



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