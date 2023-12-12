12 декабря, 15:10Политика
Захарова заявила, что только Путин мог гарантировать благополучие Украины
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Путин был единственным человеком, который мог гарантировать благополучие Украины. Об этом сообщает телеканал "360".
"Если разобраться, то человеком, который действительно, по-настоящему гарантировал целостность Украины, ее будущее, ее развитие, добрососедские отношения и благополучие, и искренне этого хотел, был президент нашей страны", – сказала дипломат.
По ее словам, российский лидер в течение семи лет делал все для реализации Минских соглашений, однако получал только "огрызания и оскорбления" от украинской власти.
Трагедия Украины, уверена Захарова, заключается в том, что за 30 лет никто из стоящих у ее власти не был готов посвятить свою судьбу стране и народу. Все решали собственные проблемы.
В заключение дипломат заявила, что ей неинтересно, кто будет следующим президентом Украины.
Ранее Путин заявил, что Украина не производит ничего своего и у нее нет будущего. По его словам, у страны иссякают ресурсы, которые она не может восполнить самостоятельно. Однако у России, заявил он, будущее есть.
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