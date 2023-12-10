Путин назвал властей Украины "оборзевшими"

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Украинские власти "совсем оборзерли", назвав русских некоренным народом в стране. Об этом заявил Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Президент заявил, что Россия не делала бы ничего подобного, если бы ее не начали уничтожать на исторических территориях на Украине, изгоняя оттуда людей.

"Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?" – сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он напомнил, как украинская сторона вышла из переговорного процесса в 2022 году, а Владимир Зеленский подписал документ о запрете ведения дипломатического процесса с РФ.

