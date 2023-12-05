Песков заявил о готовности РФ к переговорному процессу с Украиной

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Российская сторона все еще готова к переговорам по урегулированию кризиса на Украине, но в свое время этот процесс был прерван Киевом. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, Москва выбрала бы политико-дипломатические средства достижения целей по украинскому вопросу.

"Президент неоднократно говорил, что главное для нас – достичь наших целей (по украинскому кризису. – Прим. ред.). И, конечно, преимущественно мы предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", – пояснил Песков.

При этом он напомнил, что в одно время переговорный процесс был прерван украинской стороной. По словам Пескова, в Киеве признали тот факт, что Украина отбросила переговоры по указке Британии.

Пресс-секретаря президента попросили ответить, способны ли переговоры между РФ и Украиной начаться вновь на территории одной из западных стран. В качестве примера издание привело Венгрию, о чем ранее писали российские СМИ. Однако Песков отметил, что это теоретическое заключение.

Ранее в прессе появилась информация, что Москва не отвергает предложения о переговорах с Киевом на территории западной страны. В этом вопросе главное, чтобы Запад и Украина были готовы к конструктивному диалогу с российской стороной, заявил неназванный высокопоставленный источник.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине