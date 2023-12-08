Путин заявил, что нужно знать и чтить Героев Отечества

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Нужно знать и чтить Героев Отечества, а также стремиться достойно продолжать их начинания. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.

"Наш долг – знать и чтить героев, делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем, становились опорой для будущего", – сказал глава государства.

Он также отметил бойцов спецоперации на Украине. Эти люди, подчеркнул Путин, – уроженцы разных российских регионов, но все они плечом к плечу защищают Родину. Их подвиги поражают, сказал президент и добавил, что ими гордится вся Россия.

Ранее Путин сообщал, что надо прикладывать усилия, чтобы бороться с наследием русофобии в Донбассе. Он отметил, что политика Киева старалась исказить сознание школьников Донбасса, внедряя в программу русофобские идеи.

До этого российский лидер подписал указ, устанавливающий штатную численность ВС Ф в количестве 2 209 130 единиц, включая 1 320 000 военных.

В Минобороны же заявили, что предельную численность войск увеличили на 170 тысяч человек из-за роста угроз для страны, возникающие в связи с проведением СВО и расширением НАТО.