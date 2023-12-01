Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ

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Владимир Путин подписал указ, устанавливающий штатную численность Вооруженных сил (ВС) РФ в количестве 2 209 130 единиц, включая 1 320 000 военных. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

"В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне" постановляю: установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих", – следует из документа.

Для реализации указа президент поручил правительству выделить Минобороны РФ средства из федерального бюджета.

В свою очередь, в Минобороны РФ пояснили, что предельная численность ВС была увеличена на 170 тысяч человек. Это объяснили ростом угроз для России, которые возникают в связи с проведением спецоперации и расширением НАТО.

"Наращивается потенциал тактических ядерных сил НАТО. США намерены до конца 2025 года заменить 200 устаревших ядерных авиабомб свободного падения, находящихся в Европе и Турции, на новую высокоточную версию", – говорится в сообщении ведомства.

Дополнительное наращивание боевого состава и численности российской армии в МО РФ назвали адекватной реакцией на агрессивную деятельность Альянса.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Генштаб не планирует проведение дополнительной мобилизации в стране. Он заявил, что Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции.



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