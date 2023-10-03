В РФ не планируют дополнительную мобилизацию для участия в СВО – Шойгу

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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у Генерального штаба ВС РФ нет планов на проведение дополнительной мобилизации.

"Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции", – поделился министр на селекторном совещании с руководящим составом ведомства.

Шойгу добавил, что стартовавшая осенняя призывная кампания осуществляется в плановом режиме. Он напомнил, что по указу президента РФ на военную службу призовут 130 тысяч человек.

Вместе с этим глава МО указал, что срочников не будут направлять в зону боевых действий.

О том, что у командования ВС РФ нет планов проведения в стране дополнительной мобилизации, ранее сообщал и замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, добровольцев, контрактников и желающих заключить контракт достаточно для выполнения задач СВО.

Осенняя призывная кампания пройдет в РФ с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Это коснется россиян в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву.

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