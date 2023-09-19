В Минцифры РФ заявили, что ввод единого реестра воинского учета возможен с 2025 года

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Единый реестр воинского учета будет введен в РФ не раньше 2025 года в связи с жесткими требованиями к инфраструктуре и информационной безопасности. Пилотный проект планируется запустить до конца 2023 года на территории одного-двух субъектов, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.

"По созданию реестра воинского учета, его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Да, это требования, сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну", – передает его слова РИА Новости.

Также полноценное создание воинского реестра требует реализации определенной инфраструктуры, каналов связи и защиты, подчеркнул Качанов.

"Это требует временных и материальных затрат", – добавил замминистра.

Ранее единый реестр воинского учета планировалось запустить к ближайшему осеннему призыву на службу в армию. Введение реестра в эксплуатацию будет проведено в три этапа, они продлятся до 2025 года.

В середине апреля Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных. Документом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по теме оповещения россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом.



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