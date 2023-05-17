В Минцифры заявили, что единый реестр воинского учета запустят к осеннему призыву

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Единый реестр воинского учета запустят к старту осеннего призыва на службу в армию. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Заработает быстро, я думаю. Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали", – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Ранее министерство выступило с инициативой создать и ввести в эксплуатацию единый реестр воинского учета до 31 декабря 2023 года. Проектом предполагается, что на первом этапе ведомством может быть обеспечено создание реестра 1 июля, то есть дня вступления постановления в силу, и по 31 декабря 2023-го.

Второй этап предполагалось организовать с 1 января по 31 декабря 2024 года. Третий и заключительный – с 1 января 2025 года. Отмечалось, что российское оборонное ведомство должно было заняться обеспечением записи в реестре воинского учета, а также использовать его и в будущем.

14 апреля Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных. Документом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по теме оповещения россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом.