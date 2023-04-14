Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, согласно которому военнообязанных можно будет оповещать онлайн. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, проектом вводится ряд ограничений для россиян, которые получили повестку, но не явились в военкомат.

Повестки будут направлять в письменной форме и дублироваться в электронной. Последняя будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе. Оповещение о повестке также будет дублироваться в личный кабинет на портале "Госуслуги".

При этом в случае если уведомление не было вручено в письменном или электронном виде, то оно считается доставленным по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

11 апреля думские депутаты приняли сразу в трех чтениях закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Проект предполагает оповещение через "Госуслуги" и введение ограничений для уклонистов от воинской службы. Уже 12 апреля инициативу приняли в Совфеде.

Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат





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