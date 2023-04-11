Госдума приняла закон об электронных повестках в военкомат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы во вторник сразу во всех чтениях приняли закон, предусматривающий возможность рассылать повестки военнобязанным в электронном виде.

Как следует из текста документа, повестки будут направляться как в бумажном виде, так и электронном. Причем в последнем случае повестка будет считаться врученной после размещения на "соответствующем информационном ресурсе".

Если же по тем или иным причинам повестка не может считаться врученной ни одним из перечисленных способов, то к врученной она приравнивается по истечении семи дней с момента размещения в реестре повесток.

О планах изменить методы извещения граждан о необходимости явиться в военкомат ранее сообщал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Предложенные депутатами изменения также предусматривают введение запрета на выезд из страны для граждан, получивших повестки.

Повестки начали вручать более чем в 40 регионах России для уточнения данных

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