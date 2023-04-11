Госдума приняла закон о запрете на выезд из РФ для получивших повестку

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутаты Госдумы в окончательном, III чтении приняли законопроект о создании реестра воинского учета и запрете выезда из страны для получивших повестки.

"В целях информационного обеспечения воинского учета осуществляется формирование Единого реестра сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете (далее – реестр воинского учета)", – следует из материалов.

Для повышения эффективности деятельности реестра воинского учета законом предполагается создание государственного информационного ресурса. Организация воинского учета, сбор, хранение, обработка и актуализация сведений будет осуществляться на основании данных этого ресурса, а также сведений, полученных с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и иных информационных систем.

Предоставлять данные о гражданах должны будут министерство внутренних дел (МВД), Федеральная налоговая служба (ФНС), Центральная избирательная комиссия (ЦИК), Фонд пенсионного и социального страхования, а также федеральные суды, медицинские, образовательные и научные организации Минпросвещения и органов государственной власти субъектов РФ.

Реестр воинского учета будет формироваться в соответствии с порядком, установленным правительством РФ, в автоматизированном режиме с использованием информации государственного информационного ресурса. Функции оператора в рамках функционирования реестра будет выполнять Минобороны РФ. Работа реестра будет направлена на постановку, снятие и обновление данных о воинском учете россиян.

С момента принятия законопроекта повестки будут направляться в электронном, бумажном виде или заказным письмом по почте. Помимо этого, они будут дублироваться в электронной форме. Принятый закон обязывает россиян явиться в течение двух недель с начала проведения призывных мероприятий в военкомат в случае неполучения повестки в период предыдущего призыва.

Полученная в день доставки заказного письма повестка с момента принятия закона считается врученной под расписку. Если же гражданин отказался от получения такого письма – повестка считается врученной в день отказа. Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете на соответствующем информационном ресурсе.

Для обеспечения надлежащего исполнения воинской обязанности законом с момента получения повестки до явки в военкомат вводится запрет на выезд за пределы России, на управление транспортными средствами и их регистрацию, на регистрацию индивидуального предпринимательства, самозанятости, недвижимости и постановки ее на кадастровый учет и на оформление кредитов.

Меры применяются и отменяются в отношении граждан в автоматическом режиме и помечаются подписью военного комиссара. При этом отмена осуществляется в течение суток с момента явки в военкомат. Решение о применении мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее комментируя нововведения, заявил, что подобные уточнения не должны создавать панику в обществе. По его словам, утверждение электронного формата повесток не говорит о начале второй волны мобилизации. Подобным образом власти пытаются усовершенствовать систему.



Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учета в России

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