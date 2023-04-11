Новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных – Картаполов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые правила получения повесток будут распространятся не только на граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, но и на всех военнообязанных, предупредил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Здесь речь идет обо всех военнообязанных, то есть (новые правила будут действовать. – Прим. ред.) для всех граждан, которые находятся в запасе", – передает ТАСС его слова.

Картаполов добавил, что мобилизованных это не коснется, поскольку они уже призваны на военную службу.

Ранее парламентарий сообщил, что электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

По его словам, думский комитет по обороне выступил с предложением сохранения традиционного способа оповещения граждан посредством вручения бумажных повесток и через работодателя. Также планируется введение оповещений при помощи заказных почтовых отправлений и их последующее дублирование в электронном виде.

До этого в России начался призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Весенняя призывная кампания проходит с 1 апреля по 15 июля, согласно указу Владимира Путина. Всего планируется призвать 147 тысяч россиян, которые не находятся в запасе.



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