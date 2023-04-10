В Госдуме заявили, что электронные и бумажные повестки будут уравнены

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Электронные и бумажные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает РБК.

"Все повестки будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом вы получили эту повестку", – сказал он.

Картаполов добавил, что думский комитет по обороне выступил с предложением сохранения традиционного способа оповещения граждан посредством вручения бумажных повесток и через работодателя. Также планируется введение оповещений при помощи заказных почтовых отправлений и их последующее дублирование в электронном виде.

Военнообязанные граждане смогут получить электронные повестки через портал "Госуслуги" или в отделениях МФЦ, сказал депутат. Отмечается, что множество операций будут проводиться в дистанционном режиме, например первичная постановка на учет, снятие с него и внесение изменений в данные.

"При этом прохождение медицинской комиссии и профессионального отбора необходимо будет осуществлять в результате личной явки после получения повестки", – резюмировал Картаполов.

Ранее сообщалось, что в России начался призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля, согласно указу Владимира Путина. Всего планируется призвать 147 тысяч россиян, которые не находятся в запасе.

До этого начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявлял, что срочников весеннего призыва не направят в зону проведения СВО. Он добавил, что сейчас контрактников и мобилизованных достаточно для выполнения поставленных задач.



Весенний призыв на срочную службу в России пройдет с 1 апреля по 15 июля

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