В Генштабе заявили, что призывников не будут отправлять в зону СВО

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Срочников весеннего призыва не направят в зону проведения СВО, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский в эфире телеканала "Россия 24".

Он заверил, что ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону спецоперации. По словам Цимлянского, сейчас контрактников и мобилизованных достаточно, чтобы выполнить поставленные задачи.

Ранее Цимлянский сообщил, что все срочники весеннего призыва 2023 года будут проходить службу на территории страны. Он добавил, что весенний призыв пройдет в установленные законодательством сроки. В этом году в России на воинский учет встали более 700 тысяч молодых людей.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Согласно документу, весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля 2023 года.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что призывников в ходе весенней призывной кампании не направят служить в новые субъекты России.

Весенний призыв на срочную службу в России пройдет с 1 апреля по 15 июля

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