Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу, в количестве 147 тысяч человек", – говорится в материале.

Также в документе отмечается, что с военной службы должны быть уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок службы.

Глава государства поручил кабмину, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям провести в стране все необходимые мероприятия, связанные с весенним призывом.

Кроме того, федеральные министры, а также главы федеральных агентств и служб должны обеспечить исполнение закона "О воинской обязанности и военной службе" в отношении граждан, которые подлежат призыву и были приняты на службу в министерства и другие органы федерального уровня.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что весенний и осенний призывы на срочную службу в 2023 году пройдут по прежним правилам. По его словам, проект закона о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года примут в Госдуме в рамках весенней сессии.

В Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Кроме того, верхний предел планируют повысить до 30 лет. Уточнялось, что переходный период предусмотрен до 2026 года.



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