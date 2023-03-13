Призыв на срочную службу в 2023 году пройдет по прежним правилам – Картаполов

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Весенний и осенний призывы на срочную службу в 2023 году пройдут по прежним правилам, сообщил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, проект закона о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года должны принять в Госдуме в рамках весенней сессии.

"В этом году призыв пройдет по прежним правилам. Этот год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные", – объяснил он.

Картаполов рассказал, что депутаты совместно с министерством обороны решили, что будет лучше, если закон вступит в силу с 1 января следующего года.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Кроме того, верхний предел планируют повысить до 30 лет. Уточнялось, что переходный период предусмотрен до 2026 года.

В пояснении говорилось, что россияне, которые получили отсрочку до вступления закона в силу, смогут пользоваться ей до истечения срока действия или до исчезновения ее оснований.

До этого глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев отмечал, что, если закон примут до лета, он может вступить в силу осенью.



Законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы внесли в Госдуму

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