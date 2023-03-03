Закон о повышении призывного возраста в РФ может вступить в силу осенью

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Законопроект о повышении призывного возраста в России может быть внесен в Госдуму этой весной. Если закон примут до лета, то он может вступить в силу осенью, сообщил РИА Новости глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Он предположил, что законопроект внесет в Госдуму правительство, поскольку инициатива была озвучена министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Бондарев добавил, что в данный момент проект еще находится в работе, поэтому до начала весеннего призыва применять его не представляется возможным.

По его словам, сейчас внимание Минобороны, экспертов и парламентариев сосредоточено на том, чтобы во время подготовки законопроекта к внесению в Госдуму не было упущено никаких важных деталей.

"Мы помним, что необходимо синхронизировать изменения возрастных рамок с обеих сторон: возраст призыва удлиняется до 30 лет, при этом начинаться он должен не в 18 лет, а в 21 год. Таким образом, в армии будут служить более взрослые, психологически зрелые люди", – отметил Бондарев.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нет необходимости менять возраст службы в армии уже к весеннему призыву.

Между тем вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев сообщил, что повышение призывного возраста с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки от службы в армии для студентов.

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