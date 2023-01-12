Песков назвал повышение призывного возраста прерогативой Минобороны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о повышении призывного возраста является прерогативой Минобороны РФ.

"Аргументация должна быть представлена министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива министерства обороны", – сказал он.

Песков отметил, что Владимир Путин поддержал данную инициативу, но информацию о ее деталях следует уточнять в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании ВС РФ поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Он также заявил о необходимости повышения предельного возраста призыва до 30 лет.

Позднее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призывного возраста в России может случиться уже в весенний призыв. В первое время призывать будут "по смешанному типу", и под призыв могут подпасть люди от 18 до 30 лет.

Он считает, что полный переход к новой системе призыва займет от года до трех лет. По словам главы думского комитета, сперва потребуется внести целый комплекс поправок в существующее законодательство.

Призывной возраст в РФ может быть повышен до 30 лет в весенний призыв

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