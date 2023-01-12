В Госдуме назвали условие начала призыва в армию до 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Норма об увеличении призывного возраста до 21 года, а предельного возраста до 30 лет может заработать уже в 2023 году, сообщил РИА Новости замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин. По его словам, сперва нужно принять законодательную базу.

"Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году", – сказал Швыткин.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что переход на новую систему призывного возраста в России может случиться уже в весенний призыв. В первое время призывать будут "по смешанному типу", и под призыв могут подпасть люди от 18 до 30 лет.

Он считает, что полный переход к новой системе призыва займет от года до трех лет. По словам главы думского комитета, сперва потребуется внести целый комплекс поправок в существующее законодательство.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Шойгу также заявил о необходимости повышения предельного возраста призыва до 30 лет.

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