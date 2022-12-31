В России завершился осенний призыв – Минобороны

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Росиии завершился осенний призыв на срочную военную службу, который стартовал 1 ноября этого года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ

"В соответствии с указом президента <...> осенью этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные cилы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство призывников было направлено в учебные соединения и воинские части, где будут осваивать современную военную технику и получать соответсвующие ВУСы, после чего их направят в войска "для эксплуатации современных образцов вооружения".

При этом отмечается, что "срочники" к участию в СВО привлекаться не будут, а после прохождения службы они будут уволены в запас и отправлены по домам.

Также в ведомстве подчеркнули, что в этот призыв особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В первые попали порядка 450 человек, а в последние – около 200.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил при комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Он также выступил за повышение предельного возраста призыва до 30 лет.



Шойгу предложил поменять призывной возраст

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