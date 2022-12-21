Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил при комплектовании ВС России поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный повысить с 27 до 30 лет. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

"Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу", – добавил Шойгу.

Ранее в России предложили рассмотреть возможность возвращения к двухгодичной службе в армии. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Его идею поддержали в нижней палате парламента. Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил, что подготовить военнослужащего всего за год представляется непростой задачей.



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