Как пройдет призыв на военную службу осенью 2022 года

С 1 ноября в России начнется призывная кампания на срочную службу в армию. В этом году она пройдет на месяц позже обычного в связи с частичной мобилизацией. Рассказываем, кто подлежит осеннему призыву и отправят ли срочников служить в зону специальной военной операции (СВО) на Украине.



Сроки призывной кампании

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В конце сентября президент России подписал указ об осеннем призыве срочников на военную службу. В этом году он начнется на месяц позже обычного – с 1 ноября и завершится 31 декабря. В Минобороны РФ сообщили, что все готово к проведению призыва. С 1 ноября заработают свыше 2,5 тысячи призывных комиссий.





Владимир Цимлянский начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал К проведению призыва все готово. Необходимые запасы имущества и оборудования созданы.

При этом в Минобороны РФ неоднократно напоминали, что сдвиг осенней призывной кампании не отразится на сроках демобилизации отслуживших граждан. "Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно увольняются и уже с 15 октября направляются к местам проживания", – подчеркнул Цимлянский.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что перенос осеннего призыва на месяц вперед связан с частичной мобилизацией. По его словам, наблюдалась высокая загруженность военкоматов. "Нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки", – объяснил тогда Шойгу.



Кто подпадает под осенний призыв?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Под призыв в армию подпадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Таким образом, сейчас на срочную службу отправятся граждане 1995–2004 годов рождения. В рамках осенней призывной кампании поедут служить 120 тысяч россиян.



В Минобороны РФ подчеркнули, что это меньше в сравнении с прошлой осенью более чем на 7,5 тысячи человек. Тем не менее даже с учетом СВО соответствующее количество призывников удовлетворяет потребности силовых структур в полном объеме, отметили в ведомстве.

В настоящий момент срок военной службы составляет один год. При этом у граждан есть возможность заменить ее альтернативной гражданской службой. Последняя будет длиться от 18 до 21 месяца.



Могут ли срочников привлечь к СВО?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Срочников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Об этом неоднократно заявляли в Минобороны РФ.





Владимир Цимлянский начальник четвертого управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Хочу успокоить призывников и их родителей и напомнить, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут.

Более того, срочников не направят служить на территорию четырех новых субъектов РФ. Об этом рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине", – объяснил он.

В то же время срочников могут вновь призвать в рамках частичной мобилизации, но только после их увольнения в запас.



Кто имеет право на отсрочку?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отсрочку от призыва на военную службу могут выдать по разным причинам:



по учебе;

по состоянию здоровья;

по уходу за больным родственником;

отцу-одиночке;

если есть двое и более детей;

если есть ребенок-инвалид до трех лет;

если есть ребенок и жена со сроком беременности не менее 22 недель;

опекуну или попечителю несовершеннолетнего брата или сестры;

избранному депутату.

Помимо того, в 2022 году отсрочка положена IT-специалистам в возрасте до 27 лет. Они должны иметь высшее образование, а также проработать в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.

Под критерии отсрочки подпадают и специалисты со стажем менее 11 месяцев. Однако только в том случае, если человек устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Компании должны были до 11 августа отправить в Минцифры список с молодыми IT-специалистами, претендующими на отсрочку в период осеннего призыва.

