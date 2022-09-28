Россиянам рассказали, могут ли мобилизовать срочников

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На портале "Объясняем.рф", который был создан по инициативе российского правительства, рассказали подробности проведения частичной мобилизации. В частности, там объясняется, могут ли быть мобилизованы срочники.

"В приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты до 35 лет; младшие офицеры – до 50 лет; старшие офицеры – до 55 лет. Предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава – до 50 лет; младшие офицеры – до 60 лет; старшие офицеры – до 65 лет", – сказано в публикации.

Уточняется, что в первую очередь военкоматы работают с россиянами, которые недавно уволились со службы по контракту. При этом срочников могут вновь призвать, но только после увольнения в запас.

Кроме того, основанием для отсрочки не может считаться наличие родственников, которые служат в зоне спецоперации, в том числе в рядах ВСУ.

При этом подчеркивается, что мужчинам призывного возраста можно выезжать за границу, ограничений на выдачу загранпаспортов не будет. Исключение касается только что получивших повестку и тех, кого уже призвали.

Ранее стало известно, какие артисты подпадут под частичную мобилизацию. Так, на портале объяснили, что призвать могут тех деятелей культуры, у которых нет брони и отсрочки по здоровью.

Также не является основанием для отсрочки от мобилизации наличие членов семьи, которые уже служат в зоне специальной операции по защите ЛНР и ДНР.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



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