Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии граждан

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский рассказал, кто в регионе подпадает под частичную мобилизацию. По его словам, в первую очередь это люди с боевым опытом и служившие в армии, но есть и те, кто не служил. Об этом сообщает РИА Новости.

"Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание – в первую очередь. Граждане, которые не служили, – они пребывают в запасе, и они подлежат призыву по мобилизации. Мы относимся к этим гражданам как и к остальным категориям", – отметил Кучабский.

По его словам, это касается и граждан, пребывающих в запасе, категории "возрастные".



"Это не определяет, что в первую очередь идут граждане те, которым 35 лет, во вторую очередь – кому 45. Все равны. В соответствии с федеральным законом о мобилизации 31-ФЗ", – отметил он.

Кучабский добавил, что мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут по мобилизации добровольно.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что мобилизованные в Вооруженные силы РФ работники получат право на досрочный выход на пенсию.

Выступая на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 26 сентября, она отметила, что добровольное участие в военной спецоперации на Украине также будет засчитываться в страховой стаж для назначения пенсии и учитываться при расчете пособий по временной нетрудоспособности.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



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