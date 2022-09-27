Шойгу проинспектировал подготовку мобилизованных на военных полигонах ЗВО

18:04
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Глава Минобороны России Сергей Шойгу лично проинспектировал ход подготовки подпавших под мобилизацию граждан на военных полигонах Западного военного округа (ЗВО), сообщает ТАСС.
Министр проверил практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке, которые проходят с повышенной интенсивностью, в том числе ночью. Он также указал на условия размещения и обеспечения горячим питанием мобилизованных в расположении части и на полигонах.
Кроме того, Шойгу были представлены доклады замминистра Юнус-Бека Евкурова и начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ Ивана Бувальцева об организации прохождения призванными из запаса курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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