Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных принят в I чтении

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам для подпавших под частичную мобилизацию граждан.

Документом определяется порядок предоставления льготного периода, предусматривающего заморозку задолженности на определенный заемщиком срок или уменьшение размера платежей в течение этого времени. При этом требование гражданина необходимо будет рассмотреть в течение пяти дней.

Отмечается, что в случае гибели гражданина во время спецоперации или в результате увечья его обязанности по кредиту будут прекращены. Аналогичное право распространится и на кредитные договоры граждан, которые находились на иждивении у участника спецоперации.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по финансовому рынку планирует уточнить перечень лиц, имеющих право на соответствующие льготы. Как пояснил глава комитета Анатолий Аксаков, в список войдут жены с детьми, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, для получения ими права не выполнять свои обязательства по кредитному договору.

"Предлагаем также применить принцип обратной силы, то есть включить в список соответствующих лиц, которые имеют право на кредитные каникулы, тех граждан, которые выполняют задачи по специальной военной операции с 24 февраля текущего года", – приводит РИА Новости его слова.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

