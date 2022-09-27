Всем мобилизованным вернут деньги за неиспользованные билеты – РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Россиянам, которых коснулась частичная мобилизация, вернут деньги за купленные и неиспользованные билеты на поезда и электрички, сообщает пресс-служба РЖД.
"Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по "невозвратному" тарифу", – говорится в сообщении.
В РЖД уточнили, что деньги за неиспользованные билеты также вернут гражданам, которые должны были ехать вместе с мобилизованным.
Отмечается, что билеты можно сдать в железнодорожную кассу. Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность, и повестка, в которой указаны сроки явки на сборный пункт.
"Вернуть деньги без сборов и плат мобилизованный может также за билеты или абонементы на пригородные поезда", – добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Госдума приняла во втором чтении поправки о трудовых правах мобилизованных работников. Согласно документу, за мобилизованным в ВС РФ работником сохраняется место и должность на период приостановки действия трудового договора.
Кроме того, период приостановки трудового договора подпавших под призыв, контрактников, а также добровольцев хотят засчитывать в трудовой стаж.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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