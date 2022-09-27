Возможные ограничения на выезд мужчин из РФ являются нарушением прав – СПЧ

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Возможные ограничения на выезд за пределы РФ для граждан, подходящих под критерии мобилизации, но не получивших повестку, являются нарушением прав человека, поскольку до сих пор в России не было принято соответствующих законодательных норм, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Поскольку нет ни указа, ни закона такого, это в принципе нарушает права человека", – сказал он, комментируя сообщения о введении соответствующих ограничений в аэропортах в некоторых регионах РФ.

По словам Фадеева, таких жалоб в настоящее время не фиксируется.

"Нет жалоб, нет заявления, может быть, это, фейки просто", – пояснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в регионах России не принималось никаких решений о закрытии границ. Также он опроверг информацию о том, что власти подготовили списки автомобилей, запрещенных к выезду.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.