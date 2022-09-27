ГД одобрила поправку о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Госдума приняла во втором чтении поправки о трудовых правах мобилизованных работников, передает ТАСС.

Согласно документу, за мобилизованным в ВС РФ работником сохраняется место и должность на период приостановки действия трудового договора.

Кроме того, период приостановки трудового договора подпавших под призыв, контрактников, а также добровольцев хотят засчитывать в трудовой стаж.

Изменения предлагается внести в главу 55 Трудового кодекса России. Ожидается, что она будет дополнена статьей 351.7.

Также Госдума приняла во втором и третьем чтениях проект закона о праве трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности.

Так, согласно документу, россиянам, заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ с 24 февраля по 21 сентября, в случае расторжения с ними трудовых договоров можно получить преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя в течение трех месяцев после завершения контракта.

При этом, если работодатель не может предоставить ту должность, которую до этого занимал человек, он обязан дать другую имеющуюся в компании работу, не противопоказанную по состоянию здоровья.

До этого сообщалось, что мобилизационные мероприятия в Москве проходят планово. Отмечалось, что к настоящему моменту уже был подготовлен план отправки мобилизованных россиян в ВС РФ. При этом отправка осуществляется в соответствии с планом, отставаний также нет.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

