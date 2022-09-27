Сенатор Круглый предложил восстановить военные кафедры в медицинских вузах

12:15
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Врачам следует пройти дополнительное обучение на военных кафедрах в медицинских вузах, считает член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. По его мнению, решение поможет будущим специалистам быть готовыми на случай непредсказуемых ситуаций.
"Когда мы учились, это начало 70-х годов, практически во всех медицинских вузах была военная кафедра, и мы выпускались как лейтенанты медицинской службы", – поделился Круглый в разговоре с РИА Новости.
Сенатор утверждает, что раньше врачи обладали достаточно неплохими навыками. Кроме того, рассказал Круглый, медики имели подготовку в плане работы в полевых условиях.
"А сейчас призывают врачей, а у них (такая. – Прим. ред.) военно-учетная специальность, как механик-водитель, и никому дела нет, что врач, например, высококвалифицированный реаниматолог", – отметил политик.
Ранее сенатор Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в школы нужно вернуть начальную военную подготовку. Обучение должно включать в себя простые знания о тактике военных действий, считает она.
Кроме того, вице-спикер ГД Борис Чернышов поделился, что предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову вернуть в школы начальную военную подготовку. Он считает, что старшеклассники должны уметь самые простые вещи в рамках системы образования.
Эксперт рассказал, коснется ли частичная мобилизация врачей
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