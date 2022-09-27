В комиссариате заявили, что мобилизационные мероприятия в Москве проходят планово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Мобилизационные мероприятия в Москве проходят планово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара столицы полковника Максима Локтева.

По его словам, к настоящему моменту уже был подготовлен план отправки мобилизованных россиян в ВС РФ. При этом отправка осуществляется в соответствии с планом, отставаний также нет.

Однако, как уточнил полковник, дата, когда будет объявлено завершение мобилизации в Москве, называться не будет.

"Планируем завершить мобилизационные мероприятия в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением", – отметил он.

Локтев также заявил, что мобилизационные действия в городе выполняются без особой социальной напряженности. Кроме того, большинство граждан идет в военкоматы добровольно.

"Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток", – отметил Локтев.

Ранее стало известно, что имеющие бронь жители столицы вправе свободно выезжать в другие страны. По словам Локтева, все необходимые бумаги оформляются в установленном порядке военным комиссариатом заранее, до объявления мобилизации.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

