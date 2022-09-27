Мобилизованных и их семьи освободят от пеней за просрочки платежей по ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки об освобождении мобилизованных граждан и их семьи от пеней за просроченные платежи по ЖКХ.

Документ был внесен на рассмотрение депутатами вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, Павлом Качкаевым и Сергеем Пахомовым от партии "Единая Россия".

Новые законодательные нормы также предусматривают освобождение граждан старше 70 и 80 лет от самостоятельного сбора документов для получения компенсации взносов за капремонт. Обновленные правила подразумевают получение сведений в процессе межведомственного взаимодействия.

В ряде регионов РФ неработающие пенсионеры 70 и больше лет могут компенсировать 50% обозначенных взносов в случае проживания в одиночестве, с членами семьи – пенсионерами или с инвалидами 1 и 2 групп. 100-процентная компенсация положена пенсионерам 80 лет и старше при тех же условиях.

Ранее депутаты Госдумы во втором чтении приняли поправки о трудовых правах мобилизованных работников. Документ гарантирует сохранение для таких сотрудников места работы и поста на период приостановления действия трудового договора.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

