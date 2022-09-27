Жалобы москвичей, мобилизованных по ошибке, рассматриваются незамедлительно – комиссариат

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Столичный военный комиссариат незамедлительно рассматривает жалобы горожан, мобилизованных по ошибке, заявил заместитель военкома Москвы полковник Максим Локтев. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что все вопросы горожан, связанные с частичной мобилизацией, рассматриваются по телефону горячей линии правительства Москвы.
"По указанию мэра на горячей линии города выведено отдельное направление, которое разъясняет порядок поведения граждан при получении повесток. В том числе рассматривает жалобы, в самом незамедлительном режиме принимаются решения, если призыв был произведен ошибочно", – пояснил Локтев.
Ранее сообщалось, что "Общероссийский народный фронт" открыл во всех регионах России центры помощи гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации по ошибке. Отмечается, что центры займутся защитой прав граждан, а также проконтролируют сборы и отправку мобилизованных.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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