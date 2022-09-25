В регионах РФ появятся центры помощи россиянам, мобилизованным по ошибке

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

"Общероссийский народный фронт" открыл во всех регионах России центры помощи гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации по ошибке. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Указ Президента о частичной мобилизации – требование сегодняшнего дня. И при ее проведении недопустимы хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Министерства обороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что центры, которые будут работать по всей стране, займутся защитой прав граждан, а также проконтролируют сборы и отправку мобилизованных. Оставить свои обращения россияне могут очно, непосредственно в самих центрах, или через группы ОНФ в соцсетях. В Москве штаб ОНФ расположен по адресу Мосфильмовская улица, дом 40.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявил, что мобилизованных по ошибке граждан необходимо вернуть обратно. По его словам, эта работа уже началась. В частности, он рассказал о случаях призыва многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет. Чтобы исключить подобные случаи Николаев поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными комиссариатами.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

