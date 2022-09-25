Поступающим на магистратуру студентам военных кафедр дадут отсрочку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студентам, которые которые после военной кафедры поступают в магистратуру, предоставят отсрочку от частичной мобилизации в России. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Если выпускник ВУЦ после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что для тех студентов, которые перейдут на программу специалитета, возможность отсрочки пропадет.

Накануне президент РФ подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу некоторым категориям студентов. Под действие договора попали студенты, получающие первое высшее образование очно или очно-заочно, а также получающие первое среднее профессиональное образование.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

