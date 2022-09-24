Минобрнауки РФ открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Для студентов вузов открыта горячая линия по вопросам, связанным с частичной мобилизацией, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки России.

Так, обучающиеся смогут получить всю необходимую информацию о правилах призыва, а также получить консультации по вопросам социальной и правовой защиты и психологическую поддержку.

В ведомстве отметили, что горячая линия работает круглосуточно по номеру 8 (800) 222-55-71.

Ранее Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, сообщили в Кремле.

Согласно документу, отсрочка при частичной мобилизации будет распространяться на получающих первое высшее образование студентов очной и очно-заочной формы обучения, а также получающие первое среднее профессиональное образование.

