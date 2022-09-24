В Минцифры РФ оценили предложение главы СПЧ об отсрочке лишь для части IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минцифры России выступило против предложения главы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации лишь сотрудникам в сфере IT, работающим с технологиями военного назначения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"С учетом введенных ограничений на импорт зарубежных IT-решений необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах. Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран", – приводятся в сообщении слова главы министерства Максута Шадаева.

Министр отметил, что получившим отсрочку специалистам аккредитованных IT-компаний необходимо принимать непосредственное участие в разработке и поддержке IT-решений, что гарантирует точечную и фокусную поддержку.

Ранее Валерий Фадеев направил письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой срочно урегулировать связанные с частичной мобилизацией проблемы.

В частности, он выразил мнение, что отсрочка должна распространяться не на всех IT-специалистов, а лишь на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

