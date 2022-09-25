Частичная мобилизация должна проходить в соответствии с законом – Володин

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия

В России частичная мобилизация должна проходить в соответствии с законодательством, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка – необходимо ее исправить", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер нижней палаты парламента выразил мнение, что к частичной мобилизации "нельзя относиться формально", потому что от ее эффективности зависит решение задач в ходе спецоперации.

"Если вы столкнулись с фактами, когда нарушены нормы указов, законов или подзаконных актов, сообщайте об этом. На всех уровнях власти должны понимать свою ответственность", – добавил Володин.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

